نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافق بين الحكومة والمُصدرين لتحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارتين.

خطة لمضاعفة الصادرات المصرية

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف زيادة الصادرات على رأس أولوياتها، مشددًا على وجود خطة طموحة لإحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية.

وأوضح أن الحكومة ضاعفت المخصصات المالية لبرنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام، بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة صادراتهم، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد تم تفعيله بالفعل، وهو يخضع لمتابعة دورية.

تيسير الإفراج الجمركي وتعزيز الحوافز

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الترتيبات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، بجانب الحوافز المختلفة التي تم إقرارها لدعم قطاع التصدير، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تحقيق مستهدفاتها بمضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

إشادة المصدرين بالبرنامج الجديد

خلال الاجتماع، أشاد رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية بالجهود التي تبذلها الحكومة، مؤكدين أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية جاء ثمرة توافق بين المصدرين والمستثمرين والحكومة.

وأكدوا أن الأرقام خلال الأشهر الماضية تعكس طفرة إيجابية في معدلات التصدير، مشيرين إلى التعاون الكامل مع الوزارات المعنية لتحقيق أهداف الدولة.

رؤى ومقترحات لدعم الصادرات

قدم ممثلو المجالس التصديرية رؤاهم ومقترحاتهم لزيادة الصادرات المصرية، مستعرضين معدلات النمو التي تحققت في قطاعات مختلفة، وكذلك التحديات التي ما زالت تواجههم، مؤكدين على أهمية العمل المشترك مع الحكومة للتغلب عليها والوصول إلى المستهدفات.

تقرير وزير المالية حول دعم الصادرات

عرض وزير المالية تقريرًا حول المبالغ التي تم صرفها في إطار برنامج رد أعباء الصادرات، موضحًا أن إجمالي ما تم صرفه خلال عامي 2024/2025 و2025/2026 بلغ 19.3 مليار جنيه، وجارٍ صرف 3 مليارات جنيه إضافية. كما أشار إلى آليات جديدة لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين.

جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ما اتخذته الحكومة من إجراءات تيسيرية، سواء فيما يتعلق بتقليص زمن الإفراج الجمركي، أو تطبيق البوليصة الإلكترونية، مؤكدًا ترحيبه بكل الأفكار والمقترحات التي يطرحها المصدرون للعمل على تنفيذها بشكل عملي.

رسالة رئيس الوزراء للمصدرين

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مضاعفة الصادرات تمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية إعداد تقارير متابعة دورية حول تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.

وخاطب رئيس الوزراء الحضور قائلًا: "أنتم سفراء مصر في قطاع التصدير، وآراؤكم وانطباعاتكم تشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية، ولهذا نحرص دائمًا على التواصل معكم والاستماع لمقترحاتكم."