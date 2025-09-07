نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القمر يختفي تمامًا في أكبر خسوف كلي منذ سنوات: 82 دقيقة في قلب الظلمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "القمر يختفي تمامًا في أكبر خسوف كلي منذ سنوات: 82 دقيقة في قلب الظلمة.

قمر الدم، تشهد سماء مصر بعد دقائق قليلة من مساء اليوم الأحد خسوف كلي للقمر، حيث تعد هذه الظاهرة نادرة الحدوث.

وسيدخل القمر في ظل الأرض، ويتحول لونه من الفضي إلى الأحمر خلال فترة الخسوف الكلي للقمر.

ومن المنتظر أن يُرى هذا الخسوف في معظم نصف الكرة الشرقي ويستمر لمدة 82 دقيقة، في ظاهرة تسمى «قمر الدم».

ما الذي يحدث أثناء خسوف القمر؟

وبحسب «موقع ناشيونال جيوجرافيك» يحدث خسوف القمر عندما تمر الأرض مباشرة بين الشمس والقمر، مُلقيةً ظلها على سطحه.

ومع تحرك القمر نحو الجزء الأعمق من ظل الأرض، المعروف باسم منطقة الظل، يتحول توهجه الفضي المألوف إلى لون نحاسي أو أحمر مميز.

ولأن مدار القمر مائل، لا يحدث خسوف القمر كل شهر عند اكتماله، إذ يحدث مرتين أو ثلاث مرات فقط سنويًا، ولا يُرى إلا على نصف الكرة الأرضية.

خسوف القمر

لماذا يتحول القمر إلى اللون الأحمر خلال الخسوف ؟

وخلال الكسوف الكلي، ينحني ضوء الشمس المتدفق عبر الغلاف الجوي للأرض ويتشتت، ما يؤدي إلى تصفية الضوء الأزرق والسماح للأطوال الموجية الأكثر حمرة بالتألق على القمر.

ولهذا السبب يُطلق عليه اسم « القمر الدموي ».

وحسب الظروف الجوية لكوكب الأرض، يمكن أن يتراوح لونه بين البرتقالي الفاتح والأحمر الصدئ الغامق.

وتشير توقعات هذا الخسوف إلى قرص برتقالي-أحمر ساطع نسبيًا، نظرًا لخلو الغلاف الجوي للأرض نسبيًا من الحطام البركاني والغبار الكثيف في الوقت الحالي.

ماذا يحدث أثناء خسوف القمر؟

وخسوف القمر خلال شهر سبتمبر الحالي سيكون كلي، أي أن ظل الأرض سيغمر القمر بأكمله، وتستمر جميع مراحل الخسوف على مدار خمس ساعات ونصف تقريبًا.

كيفي يتم مشاهدة خسوف القمر

وبخلاف كسوف الشمس يمكن النظر لخسوف القمر بالعين المجردة، ولا حاجة لنظارات خاصة لمشاهدة خسوف القمر.

حيث يمكن للإنسان أن يختار سماء مظلمة ذات رؤية واضحة، لمشاهدة الخسوف، كما يمكن للهاتف الذكي أو الكاميرا الرقمية المثبتة على حامل ثلاثي القوائم التقاط صور مذهلة، خاصةً في الأوقات التي تُبرز تفاصيل القمر على خلفية طبيعية.

كما يمكن للمناظير أو التلسكوبات الصغيرة إضافة منظور أوسع من خلال توفير صور مُكبّرة تُظهر الفوهات والجبال المغمورة بضوء أحمر غريب.

ويمكن أن يلتقط الإنسان في السماء خلال الليل وقت حدوث الخسوف، خلال الـ 82 دقيقة من الخسوف الكلي، النجوم المحيطة في السماء، بجانب ظهور أضوء صفراء ساطعة قرب القمر، وهي كوكب زحل.

كما سيكشف تلسكوب صغير في الفناء الخلفي عن حلقات العملاق الغازي الشهيرة، إلى جانب نقطة زرقاء مخضرة خافتة أخرى قريبة، وهي أبعد كوكب رئيسي في النظام الشمسي، وهو كوكب نبتون.

أين يمكن رؤية قمر الدم؟

ويمكن رؤية قمر الدم في العديد من الأماكن، حيث سيكون هذا الحدث الفلكي مرئيًا من أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا- ما يعني أن أكثر من 7 مليارات شخص ستتاح لهم فرصة رؤيته، مع قدرة نحو 6.2 مليار شخص على رصد الخسوف الكليّ من البداية إلى النهاية، فيما ستغيب الأمريكتان في الغالب عن هذا الخسوف، لأنه سيكون نهارًا.

لكن هاواي، وجزءًا من ألاسكا، وجزءًا من البرازيل ستتاح لها فرصة لرؤية خسوفٍ جزئي على الأقل، بينما ستشهد معظم الدول العربية، مساء الأحد 7 سبتمبر 2025 ظاهرة الخسوف الكلي للقمر.