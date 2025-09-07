أخبار مصرية

محافظ الجيزة يُكلّف نوابًا لرئيس مركز ومدينة كرداسة

0 نشر
0 تبليغ

محافظ الجيزة يُكلّف نوابًا لرئيس مركز ومدينة كرداسة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يُكلّف نوابًا لرئيس مركز ومدينة كرداسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتكليف رباب صبحي رمضان نائبًا لرئيس مركز ومدينة كرداسة لقطاع المشروعات.
كما تقرر تكليف حسام إيهاب سيد نائبًا لرئيس مركز ومدينة كرداسة لقطاع أبو رواش وملف التصالح.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص محافظة الجيزة على تعزيز الأداء التنفيذي وتطوير منظومة العمل المحلي بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع ملفات العمل وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة تلبي تطلعات المواطنين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا