أنشطة مكثفة للتدريب المصرى الأمريكى المشترك " النجم الساطع - 2025" تنفيذ قفز حر مظلى بمنطقة الأهرامات الأثرية

نفذت عناصر قوات المظلات لعدد من الدول المشاركة بالتدريب أنشطة القفز الحر بالأعلام بمنطقة الأهرامات الأثرية والتى عكست مدى الإحترافية والتناغم بين القوات المشاركة بالتدريب، فى إطار فعاليات التدريب المصري الأمريكى المشترك " النجم الساطع - 2025 "، وذلك بحضور عدد من قادة

القوات المسلحة المصرية، وقادة الدول المشاركة بالقفز المظلى.



وعلى هامش فعاليات التدريب تم تنفيذ منتدى " النجم الساطع - 2025 " بقاعدة محمد نجيب العسكرية

والذى سينفذ على مدار عدة أيام من خلال تنفيذ ورش عمل فى عدد من المجالات التخصصية منها

( الذكاء الإصطناعى، وإستخدام المسيرات لدعم العمليات العسكرية، وتطبيق القانون الدولى الإنسانى فى النزاعات المسلحة الدولية) فضلًا عن تنفيذ محاضرات نظرية وعملية عن تطور الأمن السيبرانى وإستخداماته.



فيما تواصل القوات المشاركة بالتدريب تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة حيث تم تنفيذ تدريبًا عمليًا لإجراءات التطهير لعناصر الحرب الكيميائية لإكتساب خبرات التعامل مع السيناريوهات الكيميائية الحديثة والمختلفة بإستخدام أحدث الوسائل والمعدات الكيميائية، بالإضافة إلى تنفيذ نشاط تدريبى للتعريف بأحدث أساليب البحث والإنقاذ، يأتى ذلك فى إطار تعزيز أوجه تبادل الخبرات بين كافة الدول المشاركة بالتدريب.