«التعليم»: 17 محافظة ضمن خطة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 12:20 مساءً - قال الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للتقويم والامتحانات، إن الوزارة تهدف في المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي لتنمية مهارات القراءة والكتابة تعميم البرنامج علي الطلاب في جميع مدارس الجمهورية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة عملت علي تحسين الأحوال المادية للمعلمين، وأعلنت أن المعلم الذي يتم اختياره وتدريبه للعمل في البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة يحصل علي حافز إضافى، مؤكدة على أن المرحلة الثانية من البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربية يستهدف 17 محافظة.
وانطلقت منذ قليل، احتفالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخاصة بالانتهاء من المرحلة الأولى من «البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية»، وإطلاق المرحلة الثاني، وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف، بحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقيادات الوزارة وعدد من المديريات التعليمية، حيث انطلقت الاحتفالية بالسلام الوطني.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الشهور الماضية "البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف الأولى".