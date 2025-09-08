نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية العلوم جامعة حلوان تحتفي بالمتميزين في ضمان الجودة والإرشاد الأكاديمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار سعيها الدائم لترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي، نظّمت كلية العلوم – جامعة حلوان احتفالية خاصة، لتكريم نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين قدموا جهودًا استثنائية في مجالات ضمان الجودة والإرشاد الأكاديمي، وذلك ضمن استعدادات الكلية للتقدم للاعتماد المؤسسي والبرامجي في سبتمبر 2025،وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم.

شهدت الاحتفالية تكريم منسقي المعايير المؤسسية والبرامجية، إلى جانب الزملاء الذين ساهموا في إعداد واستيفاء وثائق الاعتماد، بالإضافة إلى تكريم المرشدين الأكاديميين الذين لعبوا دورًا محوريًا في دعم الطلاب وإنجاح العملية التعليمية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إن ضمان جودة التعليم لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار وتعاون الجميع، من أعضاء هيئة التدريس إلى الإداريين والطلاب، فكل مساهمة مهما كانت صغيرة، تُحدث فرقًا كبيرًا في مسيرة الجامعة نحو التميز. والإرشاد الأكاديمي، بما يحمله من دعم وتوجيه، يمثل حجر الزاوية في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته، ليكون قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.

أشاد الدكتور مجدي الحجري، عميد الكلية، بالدور الحيوي الذي قام به أعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الكلية محليًا ودوليًا. كما قام بتسليم شهادات التكريم بمشاركة كل من الدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سعيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة عفاف محمود عبد ربه، مدير وحدة ضمان الجودة، الدكتور عادل دياب، مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي

حضر الاحتفال عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وسط أجواء من التقدير والامتنان. وقد أثنت د. عفاف محمود على روح التعاون التي سادت بين الزملاء، مؤكدة أن الإنجاز لم يكن ليتحقق دون العمل الجماعي والتفاني.

وجاءت كلمات الدكتور عادل دياب لتؤكد أهمية الإرشاد الأكاديمي في رفع كفاءة العملية التعليمية، مشيدًا بمنسقي الإرشاد الذين قدموا نموذجًا يُحتذى به في العطاء والدعم المستمر للطلاب.

ويعكس هذا التكريم التزام الكلية برؤيتها ورسالتها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ويُعد حافزًا متجددًا يدفع الجميع نحو المزيد من التميز والانتماء للمؤسسة الأكاديمية.