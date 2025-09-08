نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: بحلول عام 2026 سيكون تم الإنتهاء من أزمة ضعف القراءة والكتابة لدي الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بحلول عام 2026، سيكون تم الإنتهاء من أزمة ضعف القراءة والكتابة لدي الطلاب.

وشدد وزير التعليم، تم الانتهاء من أزمة كثافة الفصول وأزمة وعجز المعلمين بنجاح والكل ملاحظ على أرض الواقع، فلذلك لدينا الفرصة لحل أزمة مشكلة القراءة والكتابة، كما أنجزنا حل ازمة عجز المعلمين وكثافة الفصول.

كما أضاف وزير التعليم، أنه تم تحقيق شركاء على عدة دول في التعليم الفني والدولى وتطويره، مشددًا أنه لدينا طموح على إنتهاء هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال إعلان انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية، وإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

ويشهد الاحتفالية حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي منظمة اليونيسف وشركاء التنمية، حيث يهدف البرنامج إلى دعم مهارات الطلاب في اللغة العربية منذ المراحل الأولى للتعليم، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة التعليم

الأساسي.