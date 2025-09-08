نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اختر حياتك" معسكر توعوي لطلاب جامعة حلوان بمرسى مطروح في المقال التالي

في إطار التعاون البناء بين جامعة حلوان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، يستضيف المعسكر الطلابي بمرسى مطروح فوجًا من طلاب جامعة حلوان المتطوعين في أنشطة الصندوق، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر 2025، تحت شعار "اختر حياتك".

ويستهدف المعسكر إجراء مقابلات للطلاب المشاركين داخل بيت التطوع بجامعة حلوان، لاختيار نخبة من الشباب الواعي والمهتم بقضايا المجتمع. ويهدف المعسكر إلى تدريب الطلاب على المهارات الأساسية في التوعية والوقاية، تنظيم ورش عمل بقيادة نخبة من مدربي الصندوق، تحت إشراف الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية، إطلاق مبادرات طلابية للتوعية بمخاطر الإدمان التعاطي، اكتشاف وصقل كوادر طلابية متميزة لضمها إلى فريق المتطوعين.

يأتي تنظيم هذا الفوج ضمن احتفالات جامعة حلوان بـ اليوبيل الذهبي تحت شعار "50 عامًا من العلوم والفنون والتكنولوجيا"، بدعم اللواء محمد أبو شقة، الأمين العام للجامعة، الأستاذ هشام رفعت، الأمين المساعد لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذة نشوة علي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب الأستاذ محمد شعبان، مدير إدارة المعسكرات.

يتضمن برنامج المعسكر أيضا تنفيذ حملات توعية في الشواطئ والمزارات السياحية بمرسى مطروح، زيارة ميدانية إلى مركز العزيمة التابع للصندوق، للتعرف على الخدمات المقدمة للمتعافين، والتي تشمل مشروعات إنتاجية وحرفية، أنشطة ترفيهية وتأهيلية.

ويشرف على الفوج فريق من مشرفي إدارة المعسكرات وكليتي الفنون الجميلة والخدمة الاجتماعية، بقيادة الأستاذ طارق إسماعيل، رائد الفوج.