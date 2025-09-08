نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور علي المليجي: علينا إعداد جيل قادر على الابتكار وقيادة المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الدفعة الرابعة من برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال بنظام الثلاث سنوات بتخرّجها، جامعة إسلسكا مصر بتخريج حيث نال 229 طالبًا وطالبة شهاداتهم خلال حفل مهيب أقيم في دار الأوبرا المصرية، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز.

شهد الحفل حضور نخبة من قيادات الجامعة على رأسهم الدكتور علي المليجي، رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة نادية العارف، رئيس الجامعة، والدكتورة فرنسواز كروز، الرئيس الأكاديمي لإسلسكا باريس، إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين، حيث توزعوا في القاعة لمتابعة لحظة التتويج الأكاديمي للخريجين.

في كلمته أمام الحضور، أعرب الدكتور علي المليجي عن سعادته الغامرة بهذا اليوم الذي يمثل تتويج سنوات من الجد والمثابرة، مؤكدًا أن الجامعة تهدف منذ تأسيسها إلى إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل ومواكبة التطورات العالمية بروح الابتكار والتفكير النقدي

وهنأ الخريجين وأسرهم على الإنجاز العلمي والإنساني الكبير، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تكتفي بمنح الشهادات الأكاديمية، بل تسعى إلى بناء قادة قادرين على العمل الجماعي والإبداع والتأثير الإيجابي في المجتمع.

كما أعلن الدكتور المليجي عن تقديم الجامعة مجموعة من المنح التعليمية لخريجي الدفعة الحالية لاستكمال دراساتهم العليا، دعمًا لمسيرتهم العلمية وتشجيعًا لهم على متابعة البحث والابتكار، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس التزام الجامعة بدعم خريجيها في جميع مراحل حياتهم العلمية والمهنية.

من جانبها، ألقت الدكتورة نادية العارف كلمة ملهمة، حيث وجهت تحية تقدير لأولياء الأمور والخريجين، مؤكدة أن يوم التخرج يمثل لحظة تتويج للعمل الجاد والتفاني والإصرار.

واستشهدت بقول نيلسون مانديلا: «يبدو الأمر مستحيلًا حتى يتحقق»، لتوضح أن حلم مؤسسي الجامعة تحقق اليوم بعد سنوات من الالتزام بتقديم تعليم عالي الجودة وفق المعايير العالمية.

وشددت العارف على أن النجاح لم يكن طريقًا سهلًا، لكنه ممكن التحقيق بالإرادة والتصميم، داعية الخريجين إلى اعتبار العقبات فرصًا للابتكار لا سببًا للتراجع. وأضافت: «إذا واجهتم حائطًا فلا تتوقفوا… تسلقوه أو اعبروا من خلاله أو التفوا حوله، فالإرادة قادرة على فتح الأبواب». مؤكدة أن دفعة 2025 تنتمي إلى جيل صامد قادر على تحويل الأحلام إلى واقع بالإصرار والمثابرة.

كما أكدت على أهمية القيم الأخلاقية والتواضع والاجتهاد والمرونة في مسيرة الخريجين القادمة، مشيرة إلى ضرورة التمسك بالشغف الذي يصنع التميز، وعدم الخوف من الفشل لأنه جزء طبيعي من رحلة التعلم والتطور.

ودعت الخريجين للانضمام إلى شبكة الخريجين والمشاركة في المبادرات المجتمعية، ليظلوا جزءًا أصيلًا من الجامعة ومبادراتها المستدامة.

أما الدكتورة فرنسواز كروز، الرئيس الأكاديمي لإسلسكا باريس، فأشارت إلى أن التخرج يمثل محطة فاصلة في حياة الطلاب، مؤكدة أن الخبرات الأكاديمية وشبكات العلاقات التي اكتسبوها خلال الدراسة ستشكل قاعدة قوية لمسيرتهم المستقبلية، ودعتهم لمواجهة التحديات بروح التفاؤل والإبداع، معتبرة أن الخريجين سيكونون سفراء للمعرفة والتغيير الإيجابي في المجتمع.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج وسط أجواء من السعادة والفخر، حيث ارتسمت على وجوه الخريجين وأسرهم ابتسامات الامتنان والاعتزاز، في لحظة ستظل محفورة في ذاكرتهم كبداية جديدة لمسيرة حافلة بالطموحات والتطلعات نحو مستقبل مشرق.