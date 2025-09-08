نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يستعرض إنجازات غير مسبوقة منذ أكتوبر 2022 حتى الآن بحضور محافظ القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال جلسة مجلس الجامعة، التي عقدت بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، السادة نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، المستشارين، وأمناء الجامعة، تقريرًا شاملًا حول أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة منذ أكتوبر 2022 وحتى الآن، مؤكدًا أن الجامعة شهدت طفرة نوعية في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية والمالية، بما يعكس التزامها برؤية الدولة في تطوير التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور قنديل أن الجامعة حققت توسعًا أكاديميًا غير مسبوق، حيث بلغ عدد البرامج الأكاديمية أكثر من 100 برنامج للعام الجامعي 2024/2025، منها 20 برنامجًا جديدًا و13 برنامجًا دوليًا، بمعدل نمو تجاوز 60% مقارنة بالفترات السابقة.

كما أشار إلى نجاح تشغيل جامعة حلوان الأهلية بعد استكمال دعمها المالي، لتضم 19 برنامجًا أكاديميًا، وارتفاع عدد طلابها من 850 إلى أكثر من 10،000 طالب، مع تحقيق فائض مالي.

وفي إطار التوسع الجغرافي، تم تخصيص 100 فدان بالعاصمة الإدارية لإنشاء فرع جديد للجامعة، ليكون مركزًا للبرامج الدولية الحديثة، إلى جانب تأسيس شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية واللوجستية.

وشهدت الجامعة تطويرًا شاملًا للبنية التحتية، شمل رفع كفاءة الطرق الرئيسية وتجديد عدد من الكليات، بالإضافة إلى تطوير فندق دار الضيافة، فضلًا عن إعادة هيكلة مشروع التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية.

وفي مجال الموارد البشرية، تم إطلاق خطة لتحسين أوضاع العاملين، والتعاقد لأول مرة مع شركة مصر للتأمين لتوفير تغطية علاجية كاملة لأعضاء هيئة التدريس، كما تحولت الجامعة من مؤسسة ذات مديونيات إلى جامعة تحقق فائضًا ماليًا.

وأكد رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية شهدت دعمًا غير مسبوق لهذا القطاع، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.

كما تم تحويل جامعة مصر الدولية إلى جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، وفي سياق متصل تم إنشاء مجلس علماء لجامعة حلوان، وتخصيص نسبة من دخل الجامعة للبحث العلمي، مما ساهم في دخول الجامعة ضمن أفضل 25 جامعة مصرية.

وفي إطار حوكمة الكتاب الجامعي، أُطلقت منصة إلكترونية جديدة، وتحولت عملية التأليف إلى جماعية، مما رفع الإيرادات، كما أطلقت الجامعة مبادرة لتحقيق الاستقلال المالي الكامل بالاعتماد على مواردها الذاتية.

وشاركت الجامعة في أكثر من 100 مبادرة توعوية، دعمًا للمبادرات الرئاسية، وتمت الموافقة على تغيير اسم الجامعة إلى "جامعة العاصمة"، بما يعكس رؤيتها الجديدة.

واختتم الدكتور قنديل عرضه بالإشارة إلى جهود الجامعة في استعادة أملاكها وتوسيع حدودها، بالإضافة إلى تطوير مستشفى بدر، الذي ارتفعت طاقته الاستيعابية إلى 130 سريرًا، مع إجراء أكثر من 3000 عملية جراحية.

ويأتي هذا التقرير ليؤكد أن جامعة حلوان تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى مؤسسة تعليمية رائدة، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتقديم نموذج يحتذى به في جودة التعليم والإدارة والابتكار.