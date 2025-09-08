نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تشارك في اجتماعات "الكوميسا" بأوغندا لمناقشة حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مثّلت وزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في الجلسات التي عقدها السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" بدولة أوغندا، لمناقشة الاستراتيجية الإقليمية الخاصة بالأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، إلى جانب المذكرة الإرشادية حول دور الأطفال في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاعات.

وجاءت المشاركة بالتنسيق مع السفارة المصرية في أوغندا، حيث مثّل الوزارة الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات الأهلية، الذي استعرض جهود الدولة المصرية وخبراتها الوطنية في مجال حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم، مؤكدًا ما توليه مصر من اهتمام كبير بنشر ثقافة السلام وحقوق الإنسان، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحماية الطفل باعتبارها جزءًا أصيلًا من السياسات الوطنية.

وتركزت أعمال الجلسات على مناقشة مسودة الاستراتيجية والمذكرات التوجيهية المتعلقة بمرحلة ما بعد النزاع، خصوصًا ما يتصل بضمان مشاركة الأطفال في عمليات التنمية وإعادة الإعمار.

وأكد د. سعدة في مداخلاته أهمية الالتزام بالمحددات الوطنية والدستورية والتعهدات الدولية لمصر، مشددًا على أن حماية الأطفال من العنف وضمان حقهم في التعليم والرعاية الصحية تمثل أولوية قصوى، مع ضرورة تسهيل عمل المنظمات الأممية والإنسانية وعدم عرقلة جهودها في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للأطفال المتضررين.

