وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء رسمي لها عقب تسلّم مهام منصبها خلفًا للسيد أليساندرو فراكاسيتي.

ورحّبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالممثلة المقيمة في مهمتها الجديدة، متمنية لها التوفيق في فترة عملها بمصر، مشيدة بحجم التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العديد من الملفات التنموية ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة، إلى جانب مشروعات أخرى في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية.

وأكدت الوزيرة أن العلاقات المشتركة بين الجانبين شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون مع البرنامج خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، عبّرت السيدة تشيتوسي نوجوتشي عن تقديرها للقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيدة بالشراكة المثمرة مع الوزارة وما تحقق من إنجازات مشتركة كان لها أثر إيجابي على التنمية في مصر، مؤكدة حرصها على مواصلة تعزيز هذا التعاون بما يخدم أولويات الدولة المصرية ويعود بالنفع على المجتمع.

حضر اللقاء الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والسيد غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة هبة وفا مساعدة الممثل المقيم ومديرة برامج الدمج الاجتماعي والتنمية المحلية.

