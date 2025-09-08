وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نائب وزير وزارة إدارة الطوارئ بالصين مجالات التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:32 مساءً -

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، اليوم هو مينغلانغ نائب وزير وزارة إدارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد صيني رفيع المستوي من الوزارة والذي يزور القاهرة خلال الفترة من ٧ - ٩ سبتمبر بالتنسيق مع الوزارة لزيادة التعاون بين البلدين فى مجالات إدارة الطوارئ والأزمات.

جاء اللقاء في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة ووزارة إدارة الطوارئ الصينية وممثلي اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

وفي بداية الاجتماع رحبت وزيرة التنمية المحلية بنائب الوزير الصيني والوفد المرافق له خلال زيارتهم الحالية لمصر، مؤكدة على عمق العلاقات التي تربط بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج والشعبين الصديقين المصري والصيني ، مشيرة إلى تميز وخصوصية العلاقات التي تجمع بين القاهرة وبكين على كافة الأصعدة واعتزاز الدولة المصرية بالصين كشريك استراتيجي.

وأكدت د. منال عوض حرص الوزارة على تبادل التجارب والخبرات مع وزارة الطوارئ الصينية فى مجالات العمل المختلفة لمواجهة الأزمات والطوارئ ، مؤكدة أهمية دور مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمقر الوزارة ودواوين عموم المحافظات لسرعة التعامل مع أى حوادث أو أزمات والعمل على مواجهتها .

وتفقدت وزيرة التنمية المحلية ونائب وزير وزارة إدارة الطوارئ والوفد الصينى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة للتعرف على نظام عمل المركز ، ودوره في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلـك عبر شبكة موحدة وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.

كما إطلع الوفد على عددًا من تجارب الأزمات وسيناريوهات الاستجابة لها، والتعاون بين الوزارات والجهات والمحافظات لمواجهة وحل الأزمات المختلفة ، بالإضافة إلي متابعة المركز لعدد من الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات مثل مواجهة الحوادث والأزمات ومتابعة حملات الرقابة على الأسواق والأسعار والمرافق وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وغيرها من الملفات المهمة .

ومن جانبه تقدم نائب وزير وزارة إدارة الطوارئ بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التنمية المحلية على كرم الضيافة الذي تلقاه مع أعضاء الوفد المرافق له خلال الزيارة والجولة التى قاموا بها فى مقر محافظة القاهرة والمتحف المصرى الكبير ، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقوم به مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمقر محافظة القاهرة فى السيطرة على الأزمات بالعاصمة ، لافتاً إلى وجود قواسم مشتركة بين الجانبين فى هذا الجانب .

وأشار هو مينغلانغ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز وزيادة التعاون بين الجانبين فى مجالات إدارة الأزمات والطوارئ والتدريب وتأهيل الكوادر المحلية فى هذا المجال المهم والبناء على العلاقات الجيدة التى تربط قيادتى البلدين والحكومتين المصرية والصينية، موجهاً الدعوة لوزيرة التنمية المحلية لحضور فعاليات المنتدى الدولي لإدارة الأزمات والطوارئ الذى سيعقد فى الصين خلال شهر نوفمبر القادم.

وأكد نائب الوزير الصيني أن مصر دولة محورية ومهمة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومن أكبر الاقتصاديات فى القارة الأفريقية والمنطقة العربية وتلعب دوراً مهماً على المستوي الاقليمي والدولي ، كما أضاف الوزير الصينى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة فى تحقيق طفرة فى كافة المجالات وشهد التعاون الثنائى تطوراً كبيراً وصل إلى الشراكة الاستراتيجية .

وخلال تفقد مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة أبدي هو مينغلانغ وأعضاء الوفد الصيني إعجابهم بالتجهيزات والإمكانيات الموجودة فى المركز ، كما أعرب عن ترحيب وزارة إدارة الطوارئ الصينية على تعزيز التعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجال مواجهة الأزمات والطوارئ .