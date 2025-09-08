نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بقصر الاتحادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الفريق أول براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك في قصر الاتحادية، بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ويأتي اللقاء في إطار استمرار التنسيق والتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة، بما يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

حضور بارز من الجانبين المصري والأمريكي

شارك في اللقاء من الجانب الأمريكي السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، إلى جانب العقيد جايسون ويمبرلي، كبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع بالقاهرة، وجابريلي لامبورت، كبير مستشاري قائد القيادة المركزية الأمريكية. ومن الجانب المصري حضر الفريق أول عبد المجيد صقر وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.

العلاقات المصرية – الأمريكية في إطار استراتيجي

يأتي هذا اللقاء في سياق العلاقات الممتدة بين القاهرة وواشنطن، والتي تقوم على التعاون المشترك في مجالات الدفاع والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، إلى جانب التنسيق المستمر بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.