نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يؤكد أهمية مناورات "النجم الساطع 2025" كامتداد للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، الفريق أول براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

كما شارك في اللقاء من الجانب الأمريكي السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، والعقيد جايسون ويمبرلي، كبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع بالقاهرة، وجابريلي لامبورت، كبير مستشاري قائد القيادة المركزية الأمريكية.

رسالة من الرئيس الأمريكي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما رحب به الرئيس وأعرب عن تقديره، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات.

"النجم الساطع 2025" تجسيد للتعاون الدفاعي

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأمريكية، مشيرًا إلى أهمية مناورات "النجم الساطع 2025" باعتبارها امتدادًا للتعاون الأمني والدفاعي الوثيق بين البلدين، وأداة مهمة لتعزيز القدرات المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.

تعزيز الشراكة الثنائية

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والأمريكي، إلى جانب دعم التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وخاصة ما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.