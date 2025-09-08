نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: مصر مستمرة في بذل جهودها المكثفة لخفض التوتر وإحياء السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقاء الرئيس السيسي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، الفريق أول براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وشارك من الجانب الأمريكي السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، والعقيد جايسون ويمبرلي، كبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع بالقاهرة، إلى جانب جابريلي لامبورت، كبير مستشاري قائد القيادة المركزية الأمريكية.

تحيات الرئيس الأمريكي وتعزيز التعاون العسكري

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس السيسي، وهو ما ثمّنه الرئيس مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما أكد الرئيس على أهمية مناورات "النجم الساطع 2025" باعتبارها امتدادًا للتعاون الأمني والدفاعي الوثيق بين مصر والولايات المتحدة.

تنسيق مشترك لمواجهة التحديات

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافقًا حول ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة لاحتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، لا سيّما في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

الوضع في قطاع غزة والوساطة المصرية

كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية الدور الذي تضطلع به مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان الإفراج عن الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

التزام مصر بالسلام والاستقرار

وأكد الرئيس السيسي في ختام اللقاء استمرار مصر في بذل جهودها المكثفة لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بشكل مستدام، تمهيدًا لإحياء العملية السياسية والوصول إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.