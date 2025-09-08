نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: ضخ كامل للأسمدة حتى نهاية سبتمبر مع آليات رقابة صارمة لضمان وصولها للمزارعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الزراعة: ضخ كامل للأسمدة حتى نهاية سبتمبر مع آليات رقابة صارمة لضمان وصولها للمزارعين

في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار ضخ كامل كميات الأسمدة اللازمة للمزارعين حتى نهاية سبتمبر الجاري، مع تطبيق آليات رقابة صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المنظومة.

ضخ كامل للأسمدة حتى نهاية سبتمبر

استعرض وزير الزراعة جهود الوزارة في توفير وضخ الأسمدة بجميع المحافظات، مؤكدًا استمرار عمليات الصرف للمزارعين المستحقين حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وأشار الوزير إلى تيسير إجراءات الصرف وإزالة العقبات التي قد تواجه المزارعين، بجانب المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة دون أي نقص.

آليات رقابة صارمة لمنع التلاعب

شدد الوزير على أن الوزارة تطبق منظومة صرف ورقابة محكمة، تشمل متابعة دقيقة على أرض الواقع، بما يضمن التوزيع العادل للأسمدة بين المزارعين، ويحول دون تسريب الدعم أو حدوث أي تلاعب في الأسعار أو الكميات المخصصة.

التوسع في الميكنة والرقابة الإلكترونية

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على التوسع في ميكنة الخدمات المرتبطة بتداول وصرف الأسمدة، بما يعزز الشفافية ويربط كل مراحل المنظومة إلكترونيًا، بداية من خروج الأسمدة من المصانع وحتى وصولها إلى المزارعين المستحقين فعليًا.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذا التوجه يسهم في تحقيق رقابة أكثر دقة، ويمنع أي محاولات لتسريب الدعم بعيدًا عن مستحقيه.

ضمان الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج

وأوضحت الوزارة أن استمرار عمليات الضخ والرقابة الصارمة على تداول الأسمدة يعكس حرص الدولة على دعم الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي المصري.