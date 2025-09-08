نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: خطة لزيادة أسطول الطيران 30% وتوسيع الطاقة الفندقية لجذب مزيد من السائحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: خطة لزيادة أسطول الطيران 30% وتوسيع الطاقة الفندقية لجذب مزيد من السائحين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، وذلك لمناقشة سبل تطوير القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والطيران، بما يواكب النمو الكبير في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.

السياحة على رأس أولويات الحكومة

أكد رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يُعد الأسرع نموًا والأكثر جذبًا للعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تضعه على أجندة أولوياتها، لافتًا إلى الطفرة التي شهدها القطاع مؤخرًا مع زيادة ملحوظة في أعداد السائحين.

خطة لزيادة أسطول الطيران 30%

أوضح مدبولي أنه يتابع مع وزير الطيران المدني خطة طموحة لزيادة حجم أسطول الطيران بنحو 30% خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن جهود طرح عدد من المطارات للإدارة والتشغيل من قِبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

زيادة الغرف الفندقية واستغلال الأراضي على النيل

أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية في مناطق استراتيجية مثل الساحل الشمالي، بجانب الاستعداد لطرح الأراضي الصالحة لإقامة فنادق على النيل أمام القطاع الخاص، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن حصر كامل للأراضي المتاحة.

إشادة بمشروع "مراسي البحر الأحمر"

أشاد مدبولي بمشروع "مراسي البحر الأحمر" الذي تم توقيعه مؤخرًا، مؤكدًا أنه يمثل إضافة كبيرة للتنمية السياحية في منطقة البحر الأحمر وفي مصر بوجه عام.

الثقافة والمهرجانات لتعزيز الجذب السياحي

وجّه رئيس الوزراء بضرورة وضع خريطة شهرية للحفلات والمهرجانات والفعاليات الثقافية، باعتبارها مطلبًا رئيسيًا للسائحين، خاصة من الدول العربية.

وأكد وزير الثقافة أنه يجري تنظيم أكثر من 55 مهرجانًا للسينما والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى عروض كبرى في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، بجانب فعاليات دولية في دول عربية وأفريقية وأوروبية.

إجراءات لتسهيل تراخيص المشروعات السياحية

استعرض رئيس اتحاد الغرف السياحية، حسام الشاعر، الجهود المبذولة لتبسيط إجراءات استخراج تراخيص المشروعات السياحية، وتقليل زمن إصدارها، مشددًا على استعداد الاتحاد للتعاون مع الوزارات المعنية لزيادة أعداد الفعاليات الترفيهية والمهرجانات.

خريطة للفرص السياحية وتطوير الطرق

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على متابعة صياغة خريطة متكاملة للفرص السياحية المتاحة، والتيسيرات والمحفزات التي تناقشها الحكومة لدعم القطاع.

كما كلف مدبولي بتطوير الطريق الواصل بين القصير وحتى برنيس مرورًا بمرسى علم، وتحديد التكلفة المطلوبة ومراحل التنفيذ.