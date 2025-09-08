نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج سلسلة اتصالات مع السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني والسيد رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك بهدف تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية المختلفة بهدف التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

تأتى هذه الاتصالات فى إطار جهود مكثفة تبذلها مصر للتوصل إلى تفاهمات تسهم فى تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث E3، بهدف اتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة الملف النووى الايرانى ومنع التصعيد ودعم السلم والامن على المستويين الإقليمي والدولي.