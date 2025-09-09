نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يرحب بالتعاون مع أكاديمية التدريب لحماية المنابر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، بالتصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام الرسمية عن فضيلة الدكتور حسن الصغير - رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، بشأن استعداد الأكاديمية للتنسيق مع وزارة الأوقاف لإمداد الوزارة بمزيد من علماء الأزهر ووعاظه حفظًا للمنابر من غير المؤهلين، مع جاهزية الأكاديمية لتأهيل خطباء المكافأة والمتطوعين وتدريبهم، من خلال دورات علمية متخصصة في تفكيك الفكر المتطرف، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام برسالتهم.

وأكد الوزير استحسانه لهذه الروح القائمة على التعاون بين أركان المؤسسة الدينية في مصر، بما تحمله من وحدة الرسالة والغاية في سبيل مكافحة الفكر المتطرف، ونشر الفكر الديني المستنير، وتحصين المجتمع عمومًا – والشباب خصوصًا – من مهاوي التطرف.

وترتيبًا على ذلك، فقد أصدر الوزير تكليفه إلى الشيخ محمود أبو العزايم – مساعد الوزير لشئون التدريب والمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، بالتنسيق العاجل مع رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى لوضع ذلك الاستعداد الكريم موضع التنفيذ.