نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من المترو على حادث سلم محطة مسرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في بيان لها اليوم، أن أحد الركاب من ذوي الهمم حاول الصعود من مستوى الرصيف بمحطة مسرة بالخط الثاني مستخدمًا السلم الكهربائي المتحرك بدلًا من المصعد الكهربائي المخصص لذلك، أو طلب المساعدة من ناظر أو مشرف المحطة.

وأوضحت الشركة أن ذلك أدى إلى انقلاب الكرسي المتحرك وسقوط عدد من الركاب على السلم الكهربائي، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات.

وأكدت الشركة حرصها الدائم على سلامة الركاب، مهيبة بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة داخل المحطات واستخدام الوسائل المخصصة لذلك، حفاظًا على الأرواح وتجنبًا لحدوث أي مخاطر، متمنية السلامة لجميع مستخدمي المترو.