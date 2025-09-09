نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تشارك في اجتماع اللجنة المنظمة للمعرض الدولي للتمور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، في الاجتماع الأول للجنة المنظمة للمهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بحضور محمد مرعي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعزة وهدان مدير عام إدارة السياحة والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية عبر موقع «زووم»، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان.

وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتابعة الاستعدادات الجارية والخاصة باستقبال المحافظة لمهرجان التمور بمركز الواحات البحرية خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الاجتماع استهدف التنسيق بين جميع الجهات المنظمة للمهرجان ومتابعة التجهيزات والوقوف على حجم الاستعدادات ونسب إنجاز الأعمال بالإضافة إلى وضع الخطوط العريضة الخاصة بالمهرجان.

وأكدت هند عبد الحليم على التعاون الكامل بين محافظة الجيزة والجهات المنظمة والتي تشمل وزارات الزراعة والصناعة والاستثمار ومؤسسة جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وشركة كونسيبت والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وذلك لإخراج المهرجان بالشكل الأمثل لما يمثله من أهمية كونه فرصة استثمارية بمشاركة عدد من منتجي ومصنعي التمور من مختلف المحافظات إلى جانب مشاركة وفود من عدد من الدول الشهيرة بهذه الصناعة.

ولفتت نائب المحافظ إلى التنسيق الجاري بين أجهزة الدولة والإدارات المعنية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات وإنجاح المهرجان، من خلال رفع كفاءة المرافق بمركز الواحات البحرية وتجهيز الفنادق والمطاعم لاستقبال الزائرين، بما يضمن أعلى معايير الجودة والراحة لضيوف المهرجان.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 4.09.58 PM (1)

WhatsApp Image 2025-09-08 at 4.09.58 PM (2)

WhatsApp Image 2025-09-08 at 4.09.58 PM (3)

WhatsApp Image 2025-09-08 at 4.09.58 PM (4)