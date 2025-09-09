نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزيرة التضامن تشهد إعلان الفائزين في مسابقة الميسرات ضمن مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات إعلان الفائزين في مسابقة الميسرات بدور الحضانات، ضمن مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، وذلك بحضور جينتارو يازاكي النائب الأول لرئيس مكتب "جايكا مصر"، وعدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات ومنسقي المشروع.

وأكدت صاروفيم أن هذه المسابقة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بملف الطفولة المبكرة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس 2025، بشأن التوسع في إنشاء الحضانات وتطوير بيئة تربوية آمنة للأطفال. وأوضحت أن الوزارة تنفذ حصرًا وطنيًا شاملًا للحضانات لبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في رصد الفجوات وتوجيه السياسات بكفاءة، مع تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والجهات الأكاديمية.

وأشادت نائبة الوزيرة بدور الميسرات باعتبارهن ركيزة أساسية في تنشئة الأجيال، مشيرة إلى أن المسابقة شملت محورين رئيسيين: "التعلم من خلال اللعب" و"دمج الأطفال من ذوي الإعاقة"، في انعكاس لاهتمام الدولة بتمكين الأطفال ودعم ذوي الهمم. كما أعلنت اعتماد المسابقة لتكون فعالية سنوية تستهدف الارتقاء بمهارات الميسرات وتعزيز الابتكار في أساليب التعليم المبكر.

من جانبه، أعرب جينتارو يازاكي، نائب رئيس مكتب "جايكا مصر"، عن سعادته بمستوى الميسرات المشاركات، مشيرًا إلى أن المسابقة أسهمت في تطوير مهاراتهن حول أهمية اللعب كأداة تعليمية تدعم التفكير وحل المشكلات، بما ينعكس إيجابًا على تنمية الأطفال. وأكد التزام "جايكا" بمواصلة التعاون مع وزارة التضامن لدعم جودة خدمات الطفولة المبكرة في مصر.

وشهدت الاحتفالية تكريم 61 فائزة من أصل 218 متسابقة من محافظات المشروع التسع. وفازت حضانة "التقوى" بمحافظة السويس بالجائزة الكبرى على مستوى الجمهورية، كما حصدت عدة حضانات المراكز الأولى في مجالي الدمج والتعلم من خلال اللعب، من بينها حضانة المبرة بسموحة (الإسكندرية)، أكاديمية المستقبل (القليوبية)، حضانة باب السلام (بورسعيد)، حضانة ارتق (الفيوم)، حضانة الشهيد العظيم مارجرجس (أسوان)، وحضانة القناة النموذجية (بورسعيد).

وتضمن الحفل أيضًا عرضًا تفصيليًا من الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، حول أهداف المسابقة وآلياتها التي ركزت على تعزيز التعلم باللعب وتشجيع الميسرات على الابتكار والاستفادة من الموارد المتاحة.

