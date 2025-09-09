نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث يجددان بروتوكول التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّعت اليوم الدكتورجينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،

و الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين وتعظيم الاستفادة على المستويين العلمي والثقافي، فضلًا عن دعم بناء القدرات وريادة الأعمال.

شهد مراسم التوقيع الدكتور أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي، ومنسق البروتوكول بالاضافة إلى عدد من قيادات الأكاديمية، والسادة عمداء المعاهد المختلفة بالمركز.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة جينا الفقي حرص الأكاديمية على تهيئة بيئة محفزة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030 ورؤية مصر 2030 وما بعدها، مشيرة إلى أن التعاون مع المركز القومي للبحوث – باعتباره أكبر مركز بحثي متعدد التخصصات في مصر – يمثل خطوة مهمة نحو تبني أحدث الابتكارات في مجالات الصناعة والصحة والزراعة وغيرها من التخصصات الحيوية.

وأضافت الفقي أن تجديد الاتفاقية يأتي في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستراتيجية الأكاديمية لتعزيز شبكة البحث العلمي والتكامل بين المؤسسات البحثية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، موضحة أن محاور التعاون ستشمل: رفع القدرات وبناء الكفاءات البحثية، واستثمار نجاحات مبادرة جامعة الطفل، ودعم ورعاية البحوث التطبيقية المتميزة عبر تمويل مشترك بين الأكاديمية والمركز، ودعم منظومة ريادة الأعمال، وتوفير بيئة مناسبة ودعم مالي وفني ولوجستي لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى شركات تكنولوجية ناشئة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، عن تقديره للتعاون الوثيق مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدًا أن تجديد البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من قدرات الجانبين البحثية والعلمية. وأوضح أن المركز، بصفته أكبر مؤسسة بحثية متعددة التخصصات في المنطقة، يضع على رأس أولوياته دعم البحوث التطبيقية وربط البحث العلمي بالصناعة، بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد تبادل الطرفان إهداء الدروع التذكارية.