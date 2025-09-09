نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشهد انطلاق أول معسكر تدريبي لبرنامج «قادة مدارس الجمهورية» بالعجوزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات المعسكر التدريبي للنسخة الأولى من برنامج «قادة مدارس الجمهورية»، الذي أطلقته مؤسسة «شباب القادة» بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة، في إطار إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان وتعزيز وعي طلاب التعليم قبل الجامعي.

ويُعد البرنامج الأول والأكبر من نوعه لدعم اتحادات طلاب مدارس مصر، حيث تنفذه مؤسسة شباب القادة بالشراكة مع «يونيسف»، وبرعاية وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تحت مظلة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

وخلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان «دعم وزارة التضامن لقادة المدارس»، أعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بالحدث الذي يجمع قيادات طلابية شابة، مشيرة إلى أنها كانت ضمن اتحاد الطلاب خلال مراحل دراستها. وأعلنت فتح باب التطوع لطلاب الاتحادات في الهلال الأحمر المصري مع تغطية قيمة الاشتراك، بجانب دعم مبادرات الطلاب كسفراء للتضامن الاجتماعي في المحافظات، ومواجهة التنمر والعادات الضارة، والاهتمام بالصحة النفسية.

كما استعرضت الوزيرة دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تقديم العلاج المجاني والسرّي، مؤكدة أهمية التصدي لظاهرة التعاطي، مشيرة في الوقت نفسه إلى دور المجتمع المدني في الوصول إلى الفئات المختلفة، وانعكاس اهتمام القيادة السياسية بالشباب على مثل هذه البرامج.

ووجهت وزيرة التضامن رسائل للطلاب والطالبات، أبرزها الثقة بالنفس، احترام الكبار، وتنمية الانتماء للوطن باعتباره أساس القيادة الحقيقية.

ويستهدف برنامج «قادة مدارس الجمهورية» تدريب وتأهيل أكثر من 135 ألف طالب وطالبة من اتحادات المدارس في 27 محافظة، بجانب إطلاق مبادرات طلابية في إطار لجان الاتحادات الخمس، ليكون المشاركون نواة لجيل جديد من القادة.

