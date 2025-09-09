نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الدلتا التكنولوجية تواصل مبادرة “كن مستعدًا” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز انطلاق فعاليات الأسبوع الرابع من مبادرة “كن مستعدًا”، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار “مليون مبتكر مؤهل”، وينظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة،بحضور الدكتور ايهاب عبدالعظيم مدير المركز وعدد من اعضاء المركز.

تهدف المبادرة إلى رفع وعي الطلاب والخريجين وتنمية مهاراتهم الأكاديمية والمهنية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ويعزز قدراتهم على الإبتكار والمنافسة.

وتتضمن الفعاليات ورش تفاعلية،محاضرات متخصصة وجلسات ارشادية، إلى جانب أنشطة عملية تساعد الطلاب على اكتساب مهارات التخطيط والإستعداد لمختلف التحديات المستقبلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز رئيس الجامعة، أن المبادرة تعكس اهتمام الجامعة بتأهيل طلابها وخريجيها على نحو عملي يواكب التطورات الحديثة، ودورها في بناء شخصية الطالب وصقل خبراته، من خلال ربط مخرجاتها التعليمية مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتأهيل طلابها ليكونوا قادرين على المنافسة والابتكار.

وأشاد الدكتور العجوز بمستوى تفاعل الطلاب مع الأنشطة، داعيًا جميع طلاب الجامعة إلى المشاركة الفاعلة والاستفادة من البرامج المتنوعة التي تقدمها المبادرة.