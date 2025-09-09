نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تطرح كتاب العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي على موقعها بعد التعديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة كتاب العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بعد إجراء التعديلات اللازمة، حيث تم رفع النسخة الإلكترونية من الكتاب على موقع الوزارة الرسمي ليكون متاحًا للطلاب والمدرسين.

وأوضحت الوزارة أن كتاب العلوم المتكاملة يتكون من وحدتين دراسيتين للفصل الدراسي الأول، ويقع في نحو 100 ورقة، مشيرة إلى أن إتاحته على الموقع يأتي في إطار خطة الوزارة لتوفير جميع المواد التعليمية بشكل رقمي قبل بدء الدراسة، بما يتيح للطلاب الاطلاع عليها في أي وقت.

وأكدت وزارة التعليم أن طرح النسخة الإلكترونية من كتاب العلوم المتكاملة يأتي بالتوازي مع الاستعداد لتوزيع النسخ الورقية على الطلاب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد يوم 20 سبتمبر الجاري، وذلك لضمان جاهزية العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل كتاب العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعل

يم:

[https://moe.gov.eg]