رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: نحرص على إتاحة أفضل الفرص التعليمية والتدريبية لطلابنا

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية لطلاب برنامج تكنولوجيا المعلومات بجامعة الدلتا التكنولوجية، تحت عنوان “Network Security”، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجامعة والمعهد القومي للاتصالات (NTI).

يأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة، تسهم في تطوير مهارات الطلاب الأكاديمية والمهنية، وتساعدهم على التأهل لسوق العمل بمهارات تنافسية متميزة.

قام الدكتور أحمد الصاوي، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بزيارة ميدانية لمقر التدريب لمتابعة سير البرنامج التدريبى،وخلال الزيارة تواصل مع الطلاب واطلع على استفساراتهم، مؤكدًا أن التدريب العملي يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل،مشيرًا إلى أن هذه البرامج التدريبية تعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة الطلاب، وإعدادهم ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة والابتكار في المجالات التقنية المتقدمة.

ومن جانبه،اكد الدكتور السيد العجوز رئيس الجامعة، ان الجامعة تحرص على إتاحة أفضل الفرص التعليمية والتدريبية لطلابها في مختلف التخصصات التقنية، من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات المتخصصة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدورات تسهم بشكل مباشر في دعم الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل الحديثة.