برعاية الآثار الغارقة والوعي الأثري.. ختام مهرجان العمل الإنساني بالإسكندرية

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح الواي التابع لجمعية الشبان المسيحية، الحفل الختامي لمهرجان شباب العمل الإنساني، والذي أُقيم خلال الفترة من 7 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، بحضور عدد من قيادات المجتمع المدني، ونواب الشعب، وممثلو الجهات الرسمية، وشباب المتطوعين، ومحاربي السرطان.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه كلمات ترحيبية من إيميل عجبان ممثلًا عن جمعية الشبان المسيحية، حيث رحب بالحضور وأكد أن المهرجان يمثل قوة الشباب وروعة الإنسانية، ويجسد تلاحم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

وألقت الدكتورة نشوى فوزي، رئيس المهرجان ورئيس مجموعة أوور الإعلامية، كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بفعاليات هذا العام، وبروح التعاون بين الشباب في إخراج أعمال متميزة تعكس الخبرات التي اكتسبوها من العمل التطوعي لخدمة المجتمع.

كما تقدمت بالشكر إلى الجهات الشريكة في إنجاح المهرجان، مشيدة بالدور الفعال الذي قامت به الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إدارة الوعي الأثري، إدارة الآثار الغارقة، المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة، جهاز شؤون البيئة، الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالإسكندرية، متحف الإسكندرية القومي، قصر ثقافة الشاطبي، ومنطقة آثار كوم الدكة.

كما نقلت الدكتورة نرمين سويدان، مدير إدارة الجمعيات، تحيات الدكتورة فايزة زايد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وأشادت بتعاون الجمعيات والجهات المنظمة للمهرجان في تعزيز خدمة الشباب والمجتمع. واكدت أن المديرية تقدم الرعايه للجمعيات التي تتقدم بأفكار مهمه لخدمة الشباب والمجتمع

وأعربت عزيزة سعدون، رئيس جمعية بسالة وعضو مجلس إدارة المهرجان، عن تقديرها للدور الكبير الذي تضطلع به الجمعيات في تطوير قدرات الشباب، مؤكدة سعادتها بالمشاركة كعضو شريك في المهرجان هذا العام.

وفي كلمته، أوضح رامي يسري، رئيس جمعية خليك إيجابي ومنسق المهرجان، أن عدد الجمعيات الشريكة وصل إلى 9 جمعيات، بمشاركة أكثر من 100 شاب وفتاة في الفعاليات، حيث بلغ إجمالي المستفيدين نحو 6 آلاف فرد من خلال 13 فعالية أساسية و20 فعالية فرعية خلال الشهر.

كما أعلن عن تدشين مسابقة جديدة تحت اسم "مسابقة حراس الهوية المصرية"، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري بالإسكندرية للمتاحف والمناطق الأثرية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مسابقة "كنز المدينة الغارقة".

وتوجه بالشكر إلى سعد أحمد، وسوزان حمدي من إدارة الآثار المغمورة بالمياه، ومحمد السيد مسئول الوعي الأثري بالآثار المصرية، والدكتور أشرف القاضي، وإيمان فكري، والدكتورة هبة ربيع من متحف الإسكندرية القومي، على جهودهم الكبيرة في إنجاح المسابقة.

فيما أكدت النائبة ندى ثابت، عضو مجلس النواب، أن تعاون الشباب يبرز معدنهم الحقيقي من أجل خدمة المجتمع.

واختتم الدكتور هاني موريس، مدير كاريتاس مصر، الكلمات بالتعبير عن شكره للشباب على ما يقدمونه من أعمال لخدمة المجتمع، مؤكدًا أنهم يجسدون أسمى معاني الإنسانية ويبرهنون دائمًا على معدن الشباب المصري الأصيل.

تضمن الحفل عرضًا لإنجازات المهرجان قدمته سلمى مبروك رئيس مبادرة "هويتنا مصرية"، ودارين السيد مساعد رئيس لجنة العلاقات العامة بالجمعية، تلاه عرض فيديو لأنشطة وفعاليات المهرجان.

كما قدم فريق الدكتورة هالة بطيشة للفنون سكتشًا مسرحيًا بعنوان "حلم الإسكندر الأكبر"، بقيادة الدكتورة هالة بطيشة رئيس المراكز الاستكشافية، أعقبه فقرة غنائية متميزة من فريق أبو عوف بقيادة المايسترو محمد أبو عوف، ثم فقرة غنائية للمبدع الفنان محمود عبده.

واختتم الحفل بتكريم المتسابقين الفائزين بالمركز الأول في مسابقة "كنز المدينة الغارقة"، ثم تكريم الجهات الشريكة بالمهرجان والشباب المشاركين، وسط أجواء من البهجة والسعادة بين الحضور.