نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد لضمان انتظام الدراسة من اليوم الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية استعدادات مكثفة لتسليم الكتب المدرسية للطلاب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ في العشرين من سبتمبر الجاري، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الانتهاء من عملية التوزيع في وقت مبكر لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول داخل الفصول.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير المناخ الملائم للطلاب وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، مع التأكيد على أهمية تسليم الكتب دون ربطها بسداد المصروفات الدراسية.

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم شدد على المديريات بضرورة متابعة المدارس بشكل يومي للتأكد من تسليم الكتب للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، سواء بالمدارس الحكومية أو الرسمية أو الخاصة، على أن يتم رصد أي قصور في العملية ومخاطبة الإدارات التعليمية للتعامل الفوري معها.

كما أوضح أن الوزارة وضعت خطة لتوزيع الكتب وفق نسب توريدها من المطابع، مع إعطاء الأولوية لصفوف النقل لضمان انتظام العملية التعليمية مبكرًا.

وفي السياق ذاته، حرصت المديريات التعليمية على توجيه مديري المدارس بضرورة تنظيم عملية التوزيع داخل الفصول لتجنب الزحام، وتسجيل الكميات التي يتم صرفها للطلاب بشكل رسمي لضمان وصول الكتب إلى مستحقيها.

كما تم التنبيه على المدارس بالاحتفاظ بجزء من الكتب كرصيد استراتيجي لمواجهة أي عجز أو زيادة في أعداد الطلاب خلال الأيام الأولى من العام الدراسي.

ويأتي تسليم الكتب المدرسية كأحد أهم محاور استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، إلى جانب استكمال أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتوزيع المعلمين لسد العجز في التخصصات المختلفة، فضلًا عن المتابعة الميدانية المستمرة التي تقوم بها قيادات الوزارة للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.