رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين اللواء عمرو عبد المنعم رئيسًا لهيئة تنمية الصعيد

أحمد جودة - القاهرة - رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين السيد اللواء / عمرو عبد المنعم رئيسًا لهيئة تنمية الصعيد

أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء،السيد الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتعيين السيد اللواء / عمرو عبد المنعم - رئيسًا لهيئة تنمية الصعيد.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظات الصعيد في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وقد أعرب اللواء / عمرو عبد المنعم عن خالص تقديره وامتنانه للواء / شريف أحمد صالح على ما قدمه من جهود مخلصة وإنجازات بارزة خلال فترة رئاسته للهيئة، مؤكدًا أن ما تحقق من مشروعات تنموية على أرض الصعيد يمثل قاعدة قوية للبناء عليها في المرحلة المقبلة، لمواصلة جهود الهيئة في تحسين مستوى المعيشة لأبناء الصعيد وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتنمية صعيد مصر وجعله شريكًا فاعلًا في مسيرة التقدم الوطني.

حيث تعد هيئة تنمية الصعيد إحدى الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمحافظات الصعيد، حيث تعمل على دعم الاستثمارات، وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأبناء الصعيد، وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.