أحمد جودة - القاهرة - أكبر برنامج وطني لتأهيل الكوادر القضائية على الذكاء الاصطناعي.. تخريج أكثر من 1100 مستشار وقاضٍ

في إطار التعاون المشترك بين المعهد القومي للاتصالات ومركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة، وبالشراكة مع مؤسسة «مهندسون من أجل مصر المستدامة»، شهدت القاهرة تنظيم أكبر برنامج تدريبي من نوعه على مستوى الجمهورية لتأهيل الكوادر غير المتخصصة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في القطاعات القانونية والإدارية.

برنامج تدريبي متكامل

تم تصميم البرنامج ليجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، بواقع 36 ساعة تدريبية مكثفة، إضافة إلى 4 ساعات مخصصة لمشروع عملي تطبيقي.

ويتضمن البرنامج محتوى موجهًا للبيئات القانونية والإدارية، مع مناقشة التحديات الأخلاقية والتشريعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التدريب العملي على أحدث التطبيقات التكنولوجية مثل:

ChatGPT

DeepSeek

OpenAI

ويشرف على التدريب نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين.

تمكين الكوادر القضائية

يُعد البرنامج خطوة مهمة نحو تمكين المستشارين والقضاة من التفاعل الناجح مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة في:

التعامل مع النصوص القانونية.

تقدير الوقائع ووزن الأدلة.

الوصول إلى عدالة ناجزة ورد الحقوق إلى أصحابها بكفاءة أكبر.

نتائج ملموسة وأعداد متزايدة

منذ انطلاق البرنامج في نهاية العام الماضي، اجتاز التدريب أكثر من 5000 متدرب بنجاح، من بينهم 642 مستشارًا وقاضيًا في الدفعات السابقة، ليصل العدد الإجمالي للخريجين إلى أكثر من 1100 خريج.

وفي الحفل الأخير، جرى تكريم 462 مستشارًا وقانونيًا من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بعد اجتيازهم البرنامج بنجاح، ليصبحوا مؤهلين لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة في دعم العمل القضائي والإداري، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويساهم في تحقيق العدالة السريعة.