أحمد جودة - القاهرة - السيسي في قمة البريكس: الأزمات تهدد الاقتصاد العالمي.. ومصر تدعو لتوسيع التعاون المالي واستخدام العملات المحلية

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام القمة الاستثنائية لتجمع البريكس من التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي خلفتها الأزمات الدولية، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تباطؤًا في النمو وتراجعًا في التجارة الدولية، إلى جانب تفاقم الديون وتراجع فرص التمويل أمام الدول النامية.

وأكد السيسي أن مصر ترى في "البريكس" قوة دولية صاعدة قادرة على تصحيح اختلالات النظام الاقتصادي العالمي، داعيًا إلى تعزيز التعاون المالي والتجاري بين دول التجمع.

أزمات الاقتصاد العالمي

أوضح السيسي أن ازدواجية المعايير والنزاعات السياسية لم تؤد فقط إلى إضعاف المنظومة الدولية، بل انعكست مباشرة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن العديد من الدول النامية تواجه حاليًا:

تباطؤ النمو الاقتصادي.

تراجع معدلات التجارة والاستثمار.

أعباء ديون متزايدة.

صعوبات في النفاذ إلى التمويل الميسر.

إصلاح المؤسسات المالية الدولية

شدد السيسي على ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدولية، مؤكدًا أن استمرار السياسات الحالية يُعمّق الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، ويحد من قدرة الأخيرة على تنفيذ خططها التنموية.

البريكس كقوة اقتصادية صاعدة

أكد الرئيس أن أهمية تجمع البريكس تنبع من كونه محفلًا دوليًا بازغًا يتيح فرصًا حقيقية لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية.

ودعا إلى:

توسيع التعاون المالي والتجاري باستخدام العملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.

إطلاق مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة الجديدة، الزراعة، البنية التحتية والتكنولوجيا.

دعم الدول النامية ببرامج تمويل ميسرة تضمن استقرارها الاقتصادي.

دور مصر داخل البريكس

أعلن السيسي أن مصر تضع أولوياتها داخل البريكس على محورين أساسيين:

تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع دول التجمع.

جذب الاستثمارات المشتركة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في مصر والمنطقة.

اختتم السيسي كلمته بالتأكيد على أن الأمن الاقتصادي أصبح لا ينفصل عن الأمن السياسي، وأن مصر ستواصل العمل مع شركائها في البريكس لبناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وعدلًا، يحقق مصالح الدول النامية ويعزز فرص النمو المشترك.