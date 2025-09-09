نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي جهود مصر وقطر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا من السيد "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا مساء الاثنين ٨ سبتمبر، حيث تناول التطورات في قطاع غزة، والمستجدات الخاصة بالملف النووي الإيراني.

أطلع الوزير عبد العاطي نظيره الايطالى على جهود مصر وقطر الحثيثة للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل فى ظل الانتهاكات الصارخة التى ترتكبها اسرائيل، محذرًا من خطورة التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة والذي يتطلب تدخل عاجل من المجتمع الدولي من خلال اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي، محذرا من خطورة توسع العمليات العسكرية في غزة، ومؤكدا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وضرورة العمل على إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وفقًا للمقررات الدولية.

كما تناول الوزيران تطورات الملف النووى الإيراني، حيث استعرض وزير الخارجية اتصالات مصر الرامية لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقريب وجهات النظر واتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف بما يسهم في إيجاد مناخ لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.