الرئيس السيسى يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسى عن علاء عبد الفتاح وآخرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 11:28 صباحاً - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد التمس من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة لسيادته، النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى اسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية.

وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي كلًا من:

* سعيد مجلي الضو عليوة

* علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح

* كرم عبد السميع إسماعيل السعدني

* ولاء جمال سعد محمد

* محمد عوض عبده محمد

* محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف

* منصور عبد الجابر علي عبد الرازق