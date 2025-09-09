مصر تحتفل اليوم بـ "عيد الفلاح".. وزير الرى يتوجه بالتهنئة لجموع الفلاحين المصريين

توجه الدكتور هانى سويلم ، وزير الموارد المائية والري بالتهنئة لجموع الفلاحين المصريين، بمناسبة الإحتفال بعيد الفلاح والذي يأتي يوم ٩ سبتمبر من كل عام، تكريماً للفلاح المصرى على جهوده المتواصلة لخدمة الإقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنوات .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا الإحتفال يأتى وقد أوشك موسم أقصى الإحتياجات المائية على الإنتهاء بنجاح، والذى بذلت خلاله أجهزة الوزارة جهوداً كبيرة لضمان مرور هذا الموسم بنجاح مع الوفاء بإحتياجات كافة المنتفعين للمياه بالكميات والتوقيتات المناسبة .

وأكد سيادته أن ما تحقق من نجاح خلال الموسم الصيفى الحالى تحقق بمشاركة إيجابية من المزارعين أنفسهم بالإلتزام بتطبيق المناوبات وتطهير المساقى الخصوصية والحفاظ على المجارى المائية من التعديات أو إلقاء المخلفات، بالتكامل مع ما بذلته أجهزة الوزارة من مجهودات كبيرة لتطوير وصيانة كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية، مناشداً مزارعى مصر بالإستمرار فى مشاركتهم الإيجابية مع الوزارة لضمان الاستمرار فى حسن إدارة المياه، مؤكداً على الدور الحيوى لروابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمساهمة مع أجهزة الوزارة فى إدارة المنظومة المائية وحمايتها من التلوث والتعديات .