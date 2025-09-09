رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع نظيره الباكستاني آفاق التعاون لتعزيز الشراكة الدوائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 11:28 صباحاً -

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور عبيد الله، رئيس هيئة تنظيم ورقابة الأدوية الباكستانية (DRAP)، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز تعاونها مع الهيئات الدوائية الدولية والإقليمية، بما يعزز من مكانة الدواء المصري ويفتح المجال لشراكات جديدة على المستويين الإقليمي والدولي.

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون في مجالات تطوير النظم الرقابية وتبادل الخبرات الفنية، إلى جانب مناقشة آليات دعم الدواء بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة في التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يسهم في تعزيز المنظومة الدوائية وتحقيق التكامل الإقليمي في هذا المجال.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي أهمية كبيرة للتعاون مع هيئة تنظيم ورقابة الأدوية الباكستانية، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في القارة الآسيوية، مشددًا على التزام الهيئة بدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية الدواء المصري عالميًا.

وأضاف أن الهيئة تعمل وفق رؤية واضحة ترتكز على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، وتبني أفضل الممارسات التنظيمية، بما يضمن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء وتصديره، ويعكس الدور المتنامي للهيئة في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الدوائي والتنمية الصحية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور عبيد الله عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما حققته هيئة الدواء المصرية من إنجازات ملموسة في تحقيق مستوى النضج الثالث وفق تقييم منظمة الصحة العالمية، وما يمثله ذلك من اعتراف دولي بقدراتها الرقابية. كما أكد تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون مع هيئة الدواء المصرية، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الثنائية، ويسهم في دعم وصول الدواء الآمن والفعال إلى مواطني البلدين.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتورة بسنت أحمد ممثلا عن الادارة العامة للتعاون الدولى حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التنظيمية بين الجانبين.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على مواصلة دورها الرائد إقليميًا ودوليًا في مجال التنظيم الدوائي، وتعزيز حضورها كشريك رئيسي في بناء نظم صحية قوية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.