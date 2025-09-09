نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن إتاحة كافة مناهج المواد الدراسية للمرحلة الثانوية عبر موقعها الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة كافة المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية عبر الرابط التالي على موقعها الرسمي:

https://studentbooks.moe.gov.eg/

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة مناهج المواد الدراسية بكافة المراحل للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي للوزارة، بما في ذلك المناهج المطورة.

وتشير الوزارة إلى أن إتاحة المناهج الدراسية عبر موقعها الرسمي تأتي في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كافة الخدمات التعليمية التي تمثل تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، كما تأتي في إطار خطوات الوزارة المكثفة لتطوير كافة الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.