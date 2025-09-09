نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المعلمين تطلق سلسلة ندوات تعريفية بالبكالوريا بين أوساط المعلمين.. والبداية من فرعيات القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت نقابة المهن التعليمية، عقد ندوات تعريفية بنظام البكالوريا المصرية، بين أوساط المعلمين، تتفيذا لتوجيهات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والإجابة على استفسارات المعلمين حول المنظومة الجديدة، وجاءت البداية من فرعيات النقابة بالقاهرة، حيث نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة، لقاءًا موسعًا حول نظام البكالوريا المصرية، بحضور معلمين وطلاب وأولياء أمور.

وأدار اللقاء سيد آدم، أمين صندوق الزمالة ورئيس النقابة الفرعية بشرق القاهرة، وأحمد شعبان وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومساعد الأمين العام لنقابة المعلمين، وخلال اللقاء تم تكريم عدد من الطلاب المتفوقين من أبناء المعلمين، تشجيعا لهم لمواصلة التميز.

وركز المتحدثون خلال اللقاء على الهدف الأساسى من نظام البكالوريا وهو دراسة عدد أقل من المواد ويتيح فرصًا امتحانية متعددة للطلاب، فى حين أن الثانوية العامة بشكلها التقليدي تعتمد على نظام الفرصة الواحدة وامتحان تقرير مصير للطالب، لذا جاءت الضرورة الملحة بتخفيف الضغط النفسي والعبء المادي على الأسر المصرية.

وخلال اللقاء تم الإجابة على عدد من استفسارات المعلمين، خاصة نظام الامتحانات في البكالوريا والثانوية العامة وأنه يعد نظاما واحدا، وأن أي تعديلات قد تتم في نظام الامتحانات سيطبق على النظامين، بجانب أن المواد الدراسية واحدة في النظامين عدا مواد التخصص، وتوضيح مصطلح (المستوى المتقدم) للمواد الدراسية المتخصصة في الصف الثالث بشهادة البكالوريا المصرية، وأنه لا يعني صعوبة المادة ولكن دروسا مركزة فقط.

كما تم شرح مسارات البكالوريا والكليات التى يتأهل لها الطالب طبقا لكل مسار.

جاء ذلك بحضور محمد حسين مدير عام إدارة المطرية التعليمية، وعلي جاد رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، سعيد فودة أمين النقابة الفرعية بشرق القاهرة، محمد إمام أمين صندوق النقابة الفرعية بشرق القاهرة، عبد الجواد البكرى رئيس اللجنة النقابية بعين شمس، رشا جبالى مدير عام المطرية، إلى جانب نخبة من القيادات التعليمية بشرق القاهرة.

وخلال كلمته، أكد سيد آدم مدير صندوق زمالة المعلمين، أن النقابة تسعى إلى رفع وعي المعلمين والطلاب وأولياء الأمور بالبكالوريا المصرية، موضحًا أن توفير المعلومات الكافية للمعلم يساعد الطلاب على اختيار المسار الدراسي الأنسب لقدراتهم وطموحاتهم.

وأشار إلى أن اللقاء التعريفى يأتى تنفيذًا لتوجيهات خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بمساندة جهود الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، للتعريف بكل تفاصيل البكالوريا.

من جانبه، أوضح أحمد شعبان وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومساعد الأمين العام لنقابة المعلمين، أن نظام البكالوريا المصرية، يركز على وقف التوتر الذى يصيب الأسرة المصرية بسبب الثانوية العامة وامتحان الفرصة الواحدة، لذلك جاءت البكالوريا بفرص امتحانية متعددة ومواد أقل.

وأوضح أن مايروجه البعض من صعوبة مواد البكالوريا، هو أمر غير صحيح، لأن البكالوريا تركز على دراسة مواد أقل، وتمنح الطالب فرصه لاستذكار دروسه، وتمنح المعلم الوقت الكافى للشرح والمراجعه مع الطلاب.

و قال محمد حسين مدير عام إدارة المطرية التعليمية، إن هذه الفعاليات تمثل قيمة كبيرة للطلاب وأولياء الأمور، حيث تجمع بين التكريم والتحفيز من جهة، وبين التوعية والإرشاد من جهة أخرى، وهو ما يعكس الدور التعليمي والمجتمعي.

وأضاف ان البكالوريا المصرية ليست مجرد تغيير، ولكننا تحمل فلسفة تربوية ونفسية، بوقف حالة التوتر التى تصيب كل أسرة لديها طالب فى الثانوية العامة بسبب الامتحان الواحد، والذى يتسبب فى ضياع أحلام وطموحات طلاب كثيرين، لذلك ركزت البكالوريا على تعدد الفرص الامتحانية لتمكن الطالب من بلوغ أهدافه وطموحاته.

وشمل اللقاء حفلًا لتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء المعلمين في الشهادة الإعدادية بجميع اللجان النقابية بشرق القاهرة، وذلك بمقر النقابة الفرعية، تقديرًا لجهود الطلاب وأولياء أمورهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق.

وفي ختام الفعالية، قام أحمد شعبان وسيد آدم بتكريم الطلاب المتفوقين وتسليمهم شهادات التقدير، وسط أجواء من الفرح والفخر بين الطلاب وأسرهم.