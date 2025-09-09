نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 201 ألف شكوى في شهر واحد.. منظومة الشكاوى الحكومية تجسّد حلقة الوصل بين المواطن والدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم تعد شكوى المواطن تُطوى في الأدراج كما كان يُقال في الماضي، بل أصبحت اليوم محل متابعة وتدقيق من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تحوّلت إلى أداة رئيسية لضمان وصول صوت المواطن إلى صانع القرار، وتعزيز جسور الثقة بين الدولة والمجتمع.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مُفصّلًا حول حصاد جهود المنظومة خلال شهر أغسطس 2025، أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

201 ألف طلب وشكوى خلال أغسطس

حسب التقرير، استقبلت ورصدت المنظومة 201 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال شهر واحد فقط، عبر قنواتها الإلكترونية والتليفونية المتاحة على مدار الساعة، وهو ما يعكس إقبال المواطنين على استخدام هذه القنوات.

تم توجيه 160 ألف شكوى للجهات المختصة، وحُفظت 38 ألف شكوى وفق الضوابط، بينما لا يزال جاريًا استكمال بيانات نحو 3 آلاف شكوى للفحص.

الصحة تتصدر.. والتضامن في الصفوف الأولى

الصحة: جاءت في الصدارة بـ15.7 ألف شكوى، تضمنت 4156 استغاثة طبية عاجلة، وشكاوى حول الأدوية وقوائم الانتظار.

التضامن الاجتماعي: تعاملت مع 6582 شكوى، بينها إعادة تفعيل بطاقات "تكافل وكرامة" وإنقاذ 63 مواطنًا بلا مأوى.

التأمينات: 3690 شكوى تخص المعاشات، بينها 700 حالة أنهت صرف مستحقاتهم.

التموين: 3583 شكوى عن البطاقات التموينية والمخابز وجودة الخبز.

الإسكان والمرافق: 38.6 ألف شكوى عن الوحدات السكنية والمياه والصرف الصحي.

استجابات سريعة لحماية المواطنين

شملت الجهود التعامل مع آلاف البلاغات التي تحمل خطورة مباشرة على حياة الناس، مثل أعمدة الكهرباء المتهالكة، والحفر والمطبات في الطرق، وكابلات الكهرباء المكشوفة، حيث تم التحرك الفوري بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لدرء المخاطر.

مشاركة المحافظات والجامعات

أوضح التقرير أن المحافظات استحوذت على 22% من إجمالي الشكاوى، وتصدرت القاهرة والجيزة والإسكندرية القائمة.

أما الجامعات، فجاءت جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية في مقدمة المؤسسات التعليمية التي حققت معدلات إنجاز مرتفعة في حسم الشكاوى.

ثقة متزايدة من المواطنين

أكد الدكتور طارق الرفاعي أن هذه الأرقام تعكس ثقة المواطنين في المنظومة باعتبارها وسيلة مضمونة لإيصال أصواتهم، لافتًا إلى أن العمل مستمر لتعزيز قدراتها وتوسيع دوائر الاستجابة بما يضمن تحسين الخدمات العامة.

مدبولي: تطوير مستمر للمنظومة

في ختام التقرير، وجّه رئيس الوزراء بضرورة مواصلة تطوير آليات تلقي الشكاوى، والتوسع في سرعة الاستجابة لها، باعتبار المنظومة حلقة وصل مباشرة بين المواطن والدولة، ومؤشرًا مهمًا على جودة الخدمات الحكومية.