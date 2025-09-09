نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة: تعزيز مشروعات المتجددة وتلبية احتياجات الصناعة والزراعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتماع بمشاركة وزراء ومسؤولي الجهات المعنية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى جانب وزراء المالية، الإسكان، قطاع الأعمال، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

توفير الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش سبل توفير الطاقة من مختلف مصادرها، بما يحقق أهداف الدولة في القطاعات الإنتاجية والتنموية، ويتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

دعم مشروعات الطاقة المتجددة

أكد الاجتماع على استمرار التعاون مع الشركات العالمية ومؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الطاقة المتجددة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويواكب جهودها نحو تنويع مزيج الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

كما شدد الحضور على أهمية دور هذه المشروعات في دعم قطاعات الصناعة والزراعة بشكل خاص، لما لذلك من أثر مباشر في توطين الصناعات الحديثة ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

تطوير الشبكات وتقليل الفاقد

واستعرض المجلس الخطط المنفذة والمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والشركات العالمية، بهدف تعزيز كفاءة شبكات إنتاج وتوزيع الكهرباء، وتقليل نسب الفقد، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة ويزيد من كفاءة المنظومة.

رؤية شاملة للمستقبل

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تطوير منظومة الطاقة كإحدى الركائز الأساسية للتنمية، بما يضمن استدامة الإمدادات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد، ودعم تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.