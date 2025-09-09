نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ مصر تعزز مكانتها في خريطة الطاقة العالمية: مشروعات متجددة وتطوير شامل للشبكات لتحقيق الاستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصر تعزز مكانتها في خريطة الطاقة العالمية: مشروعات متجددة وتطوير شامل للشبكات لتحقيق الاستدامة

في خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ناقش المجلس الأعلى للطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطط الحكومة لتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء لتقليل الفاقد وتعزيز كفاءة المنظومة، بما يدعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة ويضمن استدامة الإمدادات للأجيال القادمة.

شراكات عالمية لجذب الاستثمارات

أكد الاجتماع على أهمية استمرار التعاون مع الشركات العالمية ومؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية.

الطاقة المتجددة ركيزة للتنمية الصناعية والزراعية

شدد الحضور على أن التوسع في الطاقة المتجددة يسهم بشكل مباشر في دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة، ويعزز خطط توطين الصناعات الحديثة ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

تطوير البنية التحتية وتقليل الفاقد

استعرض المجلس الخطط الجارية لتطوير شبكات إنتاج وتوزيع الكهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة ويزيد من كفاءة المنظومة.

رؤية مستقبلية مستدامة

أكد الاجتماع أن الدولة ماضية في تطوير منظومة الطاقة كإحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد ودعم موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.