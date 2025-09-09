أخبار مصرية

عاجل- الذهب يسجل قفزة تاريخية.. والأوقية تكسر حاجز 3650 دولار لأول مرة

الثلاثاء 09/سبتمبر/2025 - 03:40 م 9/9/2025 3:40:11 PM

صورة أرشيفية

الذهب يسجل قفزة تاريخية.. والأوقية تكسر حاجز 3650 دولار لأول مرة، شهدت أسعار الذهب اليوم 9 سبتمبر 2025 ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، حيث كسرت الأوقية العالمية حاجز 3650 دولارًا للمرة الأولى في تاريخها، وسط تزايد الطلب على المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وفي السوق المصرية، واصلت أسعار الذهب صعودها لتسجل مستويات جديدة على مختلف الأعيرة.

 أسعار الذهب اليوم في مصر (9/9/2025)

العيار السعر بالجنيه المصري
ذهب عيار 18 4191 جنيه
ذهب عيار 21 4890 جنيه
ذهب عيار 24 5588 جنيه
