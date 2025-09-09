وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى مسؤولي شركة ABC البلجيكية المتخصصة في تصنيع المحركات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 05:24 مساءً -

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتكنولوجي بين الشركة والسوق المصري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع كبرى الشركات العالمية، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي شركة ABC البلجيكية المتخصصة في تصنيع المحركات ومجموعات التوليد.

وناقش الطرفان فرص توسيع الشراكات المستقبلية في مجالات التصنيع المحلي وتجميع المحركات في مصر، بما يفتح المجال أمام جعل مصر مركزًا إقليميًا للتصدير إلى أسواق المنطقة كما تناول اللقاء إمكانية التعاون في قطاع السكك الحديدية ومشروعات التحول إلى الطاقة الخضراء.

وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مشددًا على استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لتسهيل إقامة مشروعات الشركة في مصر، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة خبراتها الواسعة في مجال تصنيع المحركات المتقدمة، بما في ذلك المحركات العاملة بالميثانول والهيدروجين، مؤكدين التزام الشركة بأعلى معايير الجودة والابتكار.

كما أشاروا إلى نجاحات الشركة فى مصر بمشروعات تعاون مع هيئة قناة السويس وعدد من أحواض بناء السفن المصرية في مشروعات تصنيع القاطرات البحرية ومراكب الصيد، فضلًا عن مشروعات مشتركة لتطوير تكنولوجيا الشواحن التوربينية وإنشاء مركز إقليمي للتميز في مصر.

حضر اللقاء كلٌّ من الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري في بروكسل، والوزير المفوض التجاري رشا جلال.