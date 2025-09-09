نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يدين بأشد العبارات الهجمات الاسرائيلية على الدوحة ويؤكد التضامن مع قطر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أدان السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجوم الذي شنته وأعلنت عن مسؤوليته اسرائيل علي بنايات سكنية مدنية في الدوحة عاصمة دولة قطر.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ان الاستهداف منذ بداية الحرب على غزة مع كل من مصر والولايات المتحدة، للتوسط من أجل وقف اطلاق النار وبذلت في ذلك جهودا مشهودة ومخلصة بهدف وضع حد لحرب الابادة التي تواصل اسرائيل شنها في غزة.

وأضاف إن الجامعة العربية تتضامن مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادته، وفى أية إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها.

وشدد المتحدث على أن السلوك الاسرائيلى صار خارجا على كل عرف دولي مستقر، وكل معاني القانون الدولي الثابت بما يحمل المجتمع الدولي مسئولية مؤكدة في التعامل مع هذه الدولة التي تستهزئ بالقانون ولا تعبأ بأي نتائج لأفعالها المشينة.