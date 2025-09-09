نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هندسة القاهرة تفوز بالمركز الأول إفريقيًا وشرق أوسطيًا بمسابقة "تصور المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة القاهرة فوز فريق طلابي من كلية الهندسة بالمركز الأول على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في مسابقة "تصور المستقبل" السنوية لمشاريع التخرج لعام 2025، في نسختها العاشرة، والتي تنظمها شركة "ديل تكنولوجيز" بمشاركة 259 مشروعًا من 14 دولة.

وقال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، إن المشروع الفائز "نبتة" يقدم نظامًا متطورًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أعراض طيف التوحد لدى الأطفال، ويمثل فتحًا علميًا يبعث الأمل في تحسين طرق العلاج والتأهيل. وأكد عبدالصادق حرص الجامعة على تنمية روح الابتكار لدى طلابها وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات الدولية، إيمانًا بقدراتهم ومهاراتهم، مشيرًا إلى أن ما تحقق يجسد ثمار إعداد علمي متميز وفق رؤية الجامعة وإستراتيجيتها المتوافقة مع أهداف مصر 2030. وشدد على أن الجامعة ستواصل دعم مشروعات الطلاب التي تحقق مردودًا علميًا ومجتمعيًا ملموسًا.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة، أن المشروع الفائز يمثل حلًا مبتكرًا وشاملًا يوظف أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل مؤشرات متعددة مرتبطة باضطراب طيف التوحد، ليقدم أداة تشخيص ومراقبة متكاملة مصممة للاستخدام الطبي والمنزلي. وأكد أن النظام يحقق دقة قياسية بلغت نحو 97% في رصد السلوكيات النمطية للأطفال، وهو ما يبشر بفرص واعدة لعلاجهم وتحسين نموهم. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس جدية جهود الكلية في دعم البحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور محمد علي رشدي، المشرف على المشروع، إلى أن فريق الطلاب ابتكر منصة إلكترونية متكاملة تدمج بين تقنيات التعلم العميق والرؤية واللغة والرسوم المتحركة المصممة خصيصًا للأطفال المصابين بالتوحد، إلى جانب المراقبة عبر الكاميرات وتحليل السلوكيات البصرية والاجتماعية مثل الانتباه المشترك والنظرة المتبادلة. وأضاف أن المشروع يسهم في سد الفجوة بين الآباء والمعالجين والباحثين، ويمكّن من تخطيط علاجي وتعليمي فردي، بما يعزز جودة حياة الأطفال وأسرهم. وأكد أن "نبتة" يجسد كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تقليص الفوارق وتوسيع نطاق الرعاية الصحية.

جدير بالذكر أن الفريق الفائز ضم الطلاب: عبد الرحمن شوقي غيطاني، وأمجد عاطف عبد الحكيم، ومحمود محمد علي، وعمر عبد الناصر عبد الجيد، وزياد حسام الفيومي، وأشرف على المشروع كل من الدكتور محمد علي رشدي والدكتورة إيمان نبيل مرزبان من قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات.