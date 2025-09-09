نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: التوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي لرفع كفاءة الموارد المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود مصر في تنفيذ مشروعات كبرى وسياسات مائية تهدف لرفع كفاءة استخدام المياه والاستفادة من كل نقطة مياه.

وأوضح أن مصر تعيد استخدام وتدوير المياه الزراعية عدة مرات بكمية تصل إلى نحو 21 مليار متر مكعب سنويًا، ومن المتوقع أن تزيد هذه الكمية إلى 26 مليار متر مكعب بحلول 2026 مع الانتهاء من مشروعات نقل المياه لمحطة الدلتا الجديدة ومحطة معالجة بحر البقر.

استراتيجيات لترشيد المياه

أكد الوزير أن التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الدولة في مواجهة التحديات المائية وضمان الأمن الغذائي.