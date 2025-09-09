نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم ورش عمل تدريبية حول "الذكاء الاصطناعي واستخداماته وأساسيات البرمجة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة واتحاد اللجنة العلمية العليا ورش عمل تدريبية بعنوان: "مقدمة عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته وأساسيات البرمجة"، والتي شهدت مشاركة متميزة وتفاعلًا رائعًا من الطلاب المهتمين بعالم البرمجة والتكنولوجيا.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

شارك في الفعاليات عدد ٦٣ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، حيث تضمنت الورش محاور متعددة هدفت إلى صقل مهارات المشاركين وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل في المجال التقني.

وخلال الورشة، تعلّم المشاركون أساسيات البرمجة وكيفية كتابة الأكواد بطريقة صحيحة، أهم المفاهيم البرمجية لبناء تطبيقات تفاعلية، أساسيات الذكاء الاصطناعي ومبادئه وتطبيقات عملية على نماذج الذكاء الاصطناعية، وطبقوا تدريبات عملية ساعدت الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع برمجية حقيقية.

وتولي جامعة حلوان اهتمامًا خاصًا بمجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة نظرًا لأهميتهما المتزايدة في بناء المستقبل الرقمي وإعداد الكوادر القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وتحرص الجامعة على دمج هذه التوجهات الحديثة في أنشطتها العلمية والطلابية، من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، بما يساهم في تنمية مهارات الطلاب الابتكارية والتقنية، وفتح آفاق جديدة أمامهم للمنافسة في مجالات التكنولوجيا الحديثة وسوق العمل العالمي.

أبدى الطلاب المشاركون سعادتهم بهذه التجربة التي كانت ثرية ومليئة بالتعلم والتطبيق العملي، متمنين تقديم المزيد من الورش والفعاليات التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم للمستقبل الرقمي.

وجاءت الورش تحت إشراف عام اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة نشوة على مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.