سويلم: تعزيز التعاون بين مصر والدول العربية لمواجهة ندرة المياه

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي الثاني للمياه والطاقة والمناخ بالبحرين، أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع الدول العربية لمواجهة التحديات المائية المشتركة، موضحًا أن المنطقة تُعد من أكثر مناطق العالم معاناة من ندرة المياه.



تبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وأشار الوزير إلى أن الأزمات المائية لم تعد محلية، بل أصبحت قضية عالمية تتطلب حلولًا مبتكرة ومشتركة، مشددًا على أن تبادل الخبرات بين الدول العربية يُعد ضرورة لتحقيق الأمن المائي والغذائي لشعوب المنطقة.

كما لفت سويلم إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية الثلاثة “الشمس، المياه المالحة، والرمال”، باعتبارها ركائز يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال يمكن مشاركتها مع دول الجوار.