نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لليوم الرابع.. استمرار التصفيات المركزية للمرحلة الثانية بمسابقة دولة التلاوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصلت التصفيات المركزية لليوم الرابع على التوالي للمرحلة الثانية من مسابقة دولة التلاوة، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، بحضور لجنة التحكيم التي تضم نخبة من كبار القراء والعلماء؛ حيث يشهدون فعاليات الاستماع والتقييم للمشاركين من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه المرحلة تستهدف انتقاء أفضل الأصوات المتميزة؛ تمهيدًا للتأهل إلى المراحل النهائية التي تهدف إلى تقديم جيل جديد من القراء أصحاب الأداء المتقن والأصوات الندية، على خطى رواد وعمالقة التلاوة المصرية.

وأوضحت الوزارة أن التصفيات تسير وفق ضوابط دقيقة وجداول منظمة، مع التأكيد على التزام جميع المتسابقين بالحضور في الموعد المقرر في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بما يعكس الجدية والانضباط الذي تتميز به المسابقة في مختلف مراحلها.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وجهودها المستمرة لاكتشاف المواهب القرآنية الجديدة وصقلها لتواصل مصر ريادتها في خدمة كتاب الله وتخريج أعلام التلاوة للعالم الإسلامي، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار دعم الجهود الوطنية لاكتشاف المواهب القرآنية وصناعة جيل جديد من القراء المتميزين.